眼球中央電視台寫手林瑋豐，昨日因民進黨立委王定宇炮轟PTT八卦板幫助大陸認知作戰，被PTT網友抓包長期在PTT反串親中，造謠抹黑八卦版，黑歷史也隨之被鄉民起底，要林瑋豐「出來打球」。而據「TPOC台灣議題研究中心」統計發現，該事件在網路討論度呈現爆炸性的成長。

林瑋豐事件，網路聲量走勢圖。(圖/翻攝自《TPOC台灣議題研究中心》)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」統計24日晚間6時至25日下午3時「林瑋豐事件」的網路討論度，自24日晚間6點開始呈現爆炸性的成長，深夜11點甚至達到單小時近7000則聲量，平均每小時有4300則，至25日下午3點，有4.6萬則聲量。

林瑋豐事件，媒體聲量占比圖。(圖/翻攝自《TPOC台灣議題研究中心》)

TPOC透過QuickseeK進一步監測「林瑋豐事件」在各媒體平台的發酵情況，發現絕大多數討論仍集中以PTT為首的論壇網站，占了82.5%，有46253則聲量，八卦版鄉民群情激憤，要林瑋豐出來面對；相反的，臉書社群僅占7.8%聲量，綠營粉專、側翼，相關聲量更只占其中的8%，只有寥寥可數的338則。

民進黨網路社群中心主任范綱皓曾指出，「社群經營者」要向支持者「下指令」，說明這回林瑋豐被看破手腳，綠營黨中央似乎下了「冷處理指令」，切割再切割，避談再避談。

(中時新聞網)