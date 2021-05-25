疫情嚴峻，全國進入第三級疫情警戒，全國各消防機關皆已成立防疫專責隊，已有125隊投入COVID-19疑似或確診病人的照護及轉送。在過去7天中每日平均護送567人次，已經是119平時緊急救護的五分之一強。消防署呼籲，民眾如果需要到醫院急診就醫，撥打119叫救護車前，應先思考其他就醫替代方案，呼籲將有限的緊急醫療救護資源，保留給急重症患者。

消防署表示，全國22個縣市消防局的119專線電話，同時間最大受理量約60線，受理包含火災、救護等求救電話。此外，救護人員執行COVID-19疑似或確診病人相關勤務時，必須穿著全套防護裝備，一旦著裝往往2~8小時才能脫除，而這次疫情照護及轉送人數持續成長中，消防同仁身心均承受極大的壓力，需要全國民眾共同支持與愛護。

消防署呼籲，居家確診者於等候公衛人員通知期間，若需撥打119諮詢或求援，請務必配合119派遣員詢問並快速提供下列事項：

1.性別、年紀

2.意識狀況

3.呼吸是否正常

4.是否有其他不適症狀

此外，確診者必須送到衛生機關指定的場所或醫院，請於撥打119請求協助後，務必耐心等候119派車安排後送事宜；如果經過救護人員評估症狀不危急，也請配合中央流行疫情指揮中心的宣導，在家一人一室，監測體溫，若發燒不適，可服用退燒藥緩解不適。

消防署再次呼籲，一般民眾撥打119叫救護車之前，請先評估有沒有其他就醫替代方案，請共同將有限的緊急醫療救護資源，保留給急重症患者。

(中時 )