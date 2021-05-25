台灣本土疫情嚴峻，每日確診案例居高不下，全國三級警戒延長至6月14日，由於確診案例多集中在雙北，醫療院所負荷加重；富邦集團宣布捐贈臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣1000萬元，並捐贈臺大醫院新台幣300萬元支援醫護人員隔離費用，共計捐贈2300萬元，希望提供前線防疫及醫護人員更溫暖的支援，攜手協助台灣共同抵禦新冠肺炎疫情。

富邦集團董事長蔡明忠表示，隨著新冠肺炎疫情逐日升溫，台灣的防疫資源和醫護人力更加吃緊，秉持著「同島一命、團結抗疫」的精神，富邦集團將捐款臺北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣1000萬元，全力協助第一線醫療防疫人員及受疫情影響的長照機構、弱勢家庭。也期盼藉由我們的拋磚引玉，號召更多資源與力量，共同投入對抗疫情。

富邦金控董事長蔡明興表示，除了捐助目前疫情嚴峻的雙北市防疫專戶各1000萬元對抗疫情，有感於第一線醫護人員的辛勞，富邦集團也捐贈臺大醫院新台幣300萬元支援醫護人員的隔離費用，扮演前線醫護人員的支持後盾。

(中時 )