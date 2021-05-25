國內新冠肺炎情勢嚴峻，頻頻炸鍋的本土個案叫人心慌慌，口罩成為防疫的必備物品，即使在以新鮮空氣著稱的台中谷關也一樣，無奈新北市一名吳姓男子今（25）日前往時未戴口罩，即使當地超商店員上前勸導也不聽，甚至還情緒激動的以手指天反嗆「阿你最大」、「保密防諜逆（語助詞）」，警方獲報後便立即給吳男開立勸導單，無奈2小時內，他又脫下口罩在他處閒晃，最後警方只好依違反傳染疾病防治法分別對其開出2次罰單，2單相加最高共可罰30000元。

新北市吳男未戴口罩在谷關街上趴趴造，民眾上前勸導還惱羞。（影／臉書_記者爆料網）

根據台中市和平警分局調查，51歲吳姓男子來自新北市，平常居無定所，常常睡在戶外或公車站，而他獨自一人來到谷關爬山已經2、3天了，不過今（25）日中午，他未戴口罩就到台中谷關街上趴趴造遭舉發，而且無論當地超商店員、居民如何勸導，他就是聽不進去，雙方還因此發生爭執，谷關派出所警員獲報後立即前往處理，怕事的吳男才終於乖乖戴上口罩，下午1時收到一張勸導單。

豈料當日下午2時55分，警方再次收到報案，坐在超商旁前的吳男又不戴口罩，員警只好開立違反傳染疾病防治法通知單函送裁罰，無奈吳男死性不改，脫下口罩又到原住民市集廣場閒晃，下午3時44分二度領罰單，2單相加最高共可罰30000元。

值得一提的是，期間吳男態度惡劣，被勸導時數度惱羞成怒，反嗆店員「阿你最大」、「不要跟我惹事」，超商店員當下實在有理說不清，表示「現在大家都要戴口罩，政府規定的」，但吳男聽了仍不認份，勃然大怒的手指天空嘶吼「政府規定是你執行嗎？」「保密防諜逆」，誇張行徑被錄下後隨即被PO上網引來撻伐聲浪，影片也在LINE群組、社群平台瘋傳。和平警分局因此呼籲，民眾應齊心抗疫，落實各項防疫措施，警方也將持續防疫稽查、告發作為，嚴防疫情擴散。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)