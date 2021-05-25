由於新冠疫情日益嚴峻，全國進入三級警戒狀態，台南市大內區公所因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施，已完成「備援人力調配表」，「分區辦公分組名單」規畫案，並於24日正式啟動分艙、分流與異地辦公模式。

大內區長李隆義表示，疫情期間，區公所各課室部分人員，移地大內區圖書館一、二樓進行辦公，準確落實人流管制，確保公務正常運作，以此避免因為接觸感染，導致作業中斷、人力不足的風險。

除此之外，區公所已於17日起，先在公所戶外搭設臨時服務台，暫時停止民眾入內，改由承辦人員至臨時服務台，以單一窗口的方式受理業務，而民眾於現場同樣需要量測體溫、酒精消毒，實施實聯制度，以此建立社區居民一個安全健康的洽公環境。

李義隆表示，「防疫」不分你我，希望能在疫情期間，建立區民自主防疫的良好觀念，大內區公所除了加強網路臉書與里鄰廣播宣導，同時進行社區、廟宇、活動中心、公車站牌噴藥消毒作業，並與大內分駐所、大內消防分隊、衛生所等單位合作，於人潮密集處進行實地宣導與稽查工作。

李隆義亦與替代役男楊富閔合作，示範拍攝防疫宣導照片，強化防疫訊息的傳遞，提醒民眾無論「出門在外」、「倒垃圾」，「兩人以上同車」得須配戴口罩，平常亦得勤加洗手，保持社交安全距離。徹底落實防疫方針，同時守護個人健康。

(中時 )