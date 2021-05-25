本土新冠疫情延燒，今(25)日疫情指揮中心宣布延長全國三級警戒至6月14日，農委會林務局依照第三級疫情警戒區域指引，轄下所有森林育樂場域與自然保護區域、步道及林道持續暫停開放至6月14日，呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區。

林務局表示，已預訂住宿與阿里山林業鐵路車票的民眾，將由林務局各管理處或業者協助辦理退費或延期，各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，為配合全國三級警戒，除了避免不必要移動、活動或集會外，也因為防疫高度警戒期間的山域事故搜救困難度隨之升高，為減輕警消救難人員、醫護人員及相關公務人力之負擔，林務局呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區。

林務局持續暫停開放場域如下：

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。

二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。

三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。

四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。

五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。

六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。

七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋等。

八、農委會所轄自然保護區域(包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區)。

九、林務局轄屬全台142條自然步道、81條林道等。

(中時 )