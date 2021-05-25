因應目前國內疫情升溫，保德信人壽秉持「愛與關懷」及「照顧人」的企業理念，擴大融通因確診新冠肺炎經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，視同符合保單條款住院之定義，可申請住院日額醫療保險金。

另為加強防疫，保德信人壽啟動零接觸投保、理賠和保全服務，在不影響保戶投保及完成各項保險服務的權益，同時兼顧風險控管及人員安全，提供視訊、電話或email申請等暫行措施。保德信人壽並呼籲，請保戶多加利用該公司官網最新升級的《保戶e園地》平台，線上辦理各項服務，即時自主掌握保單現況，一起防疫共度難關。

保德信人壽指出，新冠肺炎的病程發展迅速，當保戶入住集中檢疫所或防疫旅館時，因集中檢疫所或防疫旅館非醫療機構，僅為隔離管理或篩檢之用，無提供治療行為，而是由護理人員監控患者病情，故此時並不符合原本公司保單條款住院之定義；但當體況一旦惡化後續轉進醫院接受治療，經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，將可融通視同符合保單條款住院之定義。保戶只需提供確診診斷證明書、隔離治療通知書及集中防疫所、防疫旅館的入出住證明三項文件，即可申請住院日額醫療保險金。

防疫期間，保德信人壽持續正常營運，並建議保戶如需要任何服務，盡量以電話聯繫壽險顧問或客服專線0800-015-000，或多加利用公司官網最新升級的《保戶e園地》平台線上辦理，即時自主掌握保單現況。

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