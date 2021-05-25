世界空手道聯盟今天在官網公布40位取得2020東京奧運參賽資格的名單，台灣好手「小清新」文姿云確定在女子55公斤級獲得參賽權，目前中華代表隊已經有14種類、39人次取得參賽權。

中華健兒近日頻傳在國際體育賽事傳回佳績，跆拳道這個月先在約旦安曼的東奧亞洲區資格賽，由男子68公斤級黃鈺仁、男子80公斤級劉威廷、女子49公斤級蘇柏亞及女子57公斤級羅嘉翎進帳4席滿額東京奧運參賽席次，今天再傳出文姿云也搭上冬奧列車的好消息。

文姿云雖在2021空手道K1超級聯賽里斯本站一戰出局，但世界排名積分有機會超越她的德國選手瑟施密特（Jana Messerschmidt），在歐洲錦標賽僅獲亞軍，也讓文姿云的積分不會被超越，得以確定收下門票。

目前中華三對三女籃隊也已經在歐洲，要透過奧地利、匈牙利的資格賽，為中華隊爭取更多東奧門票。

(中時 )