朱姓男子5月13日晚間在PTT八卦版貼文，詢問好像有東吳學生確診，事後雖修改文章改成東吳好像有學生跟確診者接觸過，不過桃園市調查處已經掌握訊息，約談到案說明，桃園地檢署也分案偵辦中。檢方表示，肆意」散播有關肺炎疫情謠言、不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬以下罰金。

檢方指出，朱男發文，分類選擇問掛，標題是「東吳有學生確診？」，內文指「如題，剛剛滑臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中，不知道有沒有東吳的出來澄清一下，外雙溪上禮拜才辦羽球比賽，好像有五間大學的同學參加，很危險的。」雖然後來朱男編輯文章，把好像有學生確診改成好像「東吳的有學生跟確診者接觸過」。但原始發文已經被存證，桃園市調查處24日已約談朱姓男子到案說明，桃園地檢署已分案偵辦中。

檢方說，市調處提報情資中，還有3件假訊息案件，將指派「疫情期間查緝散播假訊息犯罪專責小組」檢察官積極偵辦。民眾肆意散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新300萬元以下罰金； 若有涉及違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧等，警方亦可依法裁罰，民眾不可不慎。

(中時 )