疫情嚴峻，台北市長柯文哲公開發出退職醫護招集令，短短時間有近2000位退職醫護人員，自願加入防疫戰爭最前線；有感退職醫護無私付出，中國人壽率先與台北市政府攜手合作，讓這群退職醫護人員有團體意外保險、防疫保險等保障，若執行職務過程中不幸染疫，提供最高100萬元的關懷慰問金。

中壽總經理黃淑芬表示，醫護人員是防疫的關鍵力量，而這群自願挺身投入台北市防疫作業的退職醫護人員，分擔了第一線醫護人員的重擔，讓醫療量能得以維持；中壽為感謝他們的付出，自發性與台北市政府攜手合作，提供北市府招募的退職醫護人員約2000人，於執行醫護職務期間，每人保額10萬元意外險，以及法定傳染病之住院醫療保險。

除前述保險保障外，若不幸染疫確診住院者，中壽將再額外再提供關懷慰問金30萬元，如因染疫確診身故者，另額外提供關懷慰問金100萬元，讓這群退職醫護人員們能夠無後顧之憂投入防疫工作。

(中時 )