美國男演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在漫威宇宙飾演「雷神索爾」，粗曠帥氣外型和壯碩身材，成為許多小朋友爭相模仿的英雄；克里斯漢斯沃和愛妻艾兒莎巴塔奇結婚11年，育有2子1女，最近他曬出和兒子合照，且透露兒子長大想當超人，看他披著紅披風瞬間眼神死。

漫威宇宙中有許多超級英雄，克里斯漢斯沃也因飾演「雷神索爾」登上事業巔峰，在工作之外他是個愛家的男人，不時在IG曬出家庭生活和親子互動等；今（25）日他更新IG近況，PO出一張他用充滿肌肉的手牽著兒子的照片，但他卻對著鏡頭露出「眼神死」的樣子。

克里斯漢斯沃聽到7歲兒子想當超人，露出眼神死的樣子讓粉絲都笑歪。(圖/ 摘自克里斯漢斯沃IG)

克里斯漢斯沃也在文中提到，他像一般父母一樣問7歲兒子，「長大後你想成為什麼？」，沒想到兒子卻說，「爸爸我想當超人」，他最後無奈地說，「幸好我還有2個孩子」；而仔細看照片，畫面中他的7歲兒子正式披著象徵超人的紅披風，讓眾人才恍然大悟，「難怪雷神眼神死」。

照片曝光不久就吸引一票「英雄」留言，飾演漫威英雄「死侍」的萊恩雷諾斯和DC英雄「神力女超人」蓋兒加朵，都留下笑哭和愛心的符號，粉絲們也被「雷神」眼神死的樣子笑歪；漫威英雄和DC英雄長期被視為對手，因此克里斯漢斯沃聽到兒子想當超人，才會有這種反應。

(中時新聞網)