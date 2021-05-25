時報金犢獎國際競賽至今走過了三十年，自第七屆開始改以企業命題，讓廣告主加入金犢獎的活動當中，同學藉由實戰學習經驗，從品牌認知、找尋品牌核心價值、廣告創意至行銷策略等，激發青年學子的創意能量，共創產業新契機。

銘傳大學校園巡迴分享會。(圖/時報獎執委會提供)

因應後疫情時代，保養著重在功效的風潮下，在台灣擁有八十餘年深耕的森田藥粧集團，不斷累積與日本合作研發經驗，近二十年更全力研發面膜及護膚保養品，從面膜的研發到生產、包裝，都追求最頂尖的研發團隊與最嚴格的品質管控，並始終堅持製造安全、安心、有效的專業級護膚保養品。成就亞洲區值得信賴的品牌—森田藥粧Dr.Morita & DR.JOU。由醫學博士周俊旭帶領的森田中日研發團隊與各大學產學合作，從學術結合醫學的基礎到面膜配方的創新研發，都做到高品質的控管與高水準的要求。

DR.JOU達特周-日本殿堂級肌膚對策專家。(圖/時報獎執委會提供)

今年森田藥粧集團攜手金犢獎，以【森田藥粧Dr.Morita】、【DR.JOU 達特周】品牌形象廣告設計為主題，讓學生可以針對各個年齡層的客群，主動發掘使用者需求、找到痛點，進而創造出有感的設計，強化使用者與森田藥粧集團之間信任的鏈結，也讓消費者享受安心與專業的保養體驗。

森田藥粧Dr.Morita 玻尿酸複合精華液面膜(圖/時報獎執委會提供)

森田藥粧集團為鼓勵同學參賽、激發創意，特別增設了特殊獎勵，除了金犢獎原有的獎金之外，在頒獎典禮現場有機會獲得額外獎勵、享有森田藥粧一年的VIP、更有機會讓你的創意在森田藥粧廣告中露出，實為讓好創意成為一門好生意，為同學的經歷加分!

第三十屆時報金犢獎國際競賽，收件期到10/10止，目前共有十四題策略單，主題包括:森田藥粧集團形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-品牌項、產品項、旺旺集團IP周邊產品設計獎、旺旺集團行銷企劃獎、保生大帝文創設計獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選APP品牌形象廣告設計獎、崑崙關設計獎、永和豆漿包裝設計獎、邢台城市旅遊形象設計獎、豆力脆品牌形象廣告設計獎、紀念辛亥革命110 週年青年創意設計獎、鮮一杯行銷企劃獎等。

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(中時新聞網)