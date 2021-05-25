夏天快到了，很多女性開始補充蔬果酵素，想藉由酵素來幫助減重瘦身，然而酵素究竟是什麼？是否真有奇效？讓專業醫師來解答。

酵素又被稱作酶，是加速化學反應的催化劑，能協助人體代謝消化，具有「專一性」，只會對特定的物質產生化學反應，舉凡澱粉酶分解澱粉、蛋白酶分解蛋白質、脂肪酶分解脂肪等，每種酵素對應不同功能，分工仔細，是協助消化代謝的幕後推手。

許書華醫師強調酵素與減重沒有直接關係

酵素對減肥沒有直接性影響

輔大醫院家醫科主治醫師許書華表示，人體中都存在酵素來維持生理機能。代謝、消化都必須有酵素的參與。但補充酵素幫助減重的說法並不正確，兩者之間並沒有直接關係。減重的原理是必須讓消耗掉的熱量比吸收進來的熱量多，所以想控制體重的民眾仍須倚仗飲食調整與有氧運動。

飲食控制與運動才是減肥關鍵

酵素協助分解大分子，更助胃腸消化吸收

許書華醫師強調，酵素的作用單一，就是幫助消化、吸收、代謝。若是胃腸功能不夠好的民眾，可以額外補充酵素，讓酵素把脂質、蛋白質、澱粉這類比較大的食物分子，切成小分子，讓人體更容易吸收，胃腸舒暢，排便也會更順暢。若胃腸功能一切正常，就沒有額外補充酵素的必要，人體本身便有酵素輔助消化，酵素是視身體狀況再決定是否補充的保健食品。

專業醫師提醒民眾，酵素並非減肥藥，甚至有些廠家會在酵素中加入瀉劑，讓人感到排便順暢，民眾在購買酵素前應確認內含成分，以及是否有附上酵素活性檢測及其他數據資料，並非內含酵素多就是好，消費者應理性選擇適合自己的產品，且購買具國家品質標章的保健食品讓健康更有保障。

(中時新聞網)