於法無據。儘管客戶臨櫃人數可能因疫情大量減少，但銀行局局長莊琇媛表示，現行法規只能處理銀行申請永久性裁撤分行，無法核准銀行部分分行暫時停業，現在除非中央疫情指揮中心宣布防疫警戒再升級、封城等措施，否則全台銀行據點都必須天天開門營業。

據金管會調查，在這波疫情重災區的萬華，有17家銀行的37處分行及8家郵局，保險公司有1處、券商有2處據點，目前都要維持金融服務不中斷。

但莊琇媛表示，各銀行可視需求，申請分行營業時間調整，目前統一營業時間是早上9點到下午3點半，銀行可視需求，統一或個別申請分行縮短營業時間，但必須在網站或據點提前告知客戶，以免客戶撲空。

再者，是銀行業務必須當面、親自臨櫃及即時徵提相關法定文件者，可以在符合內控原則下，經內部授權後，改採其他替代方式辦理，如線上傳遞、傳真、電子郵件等，事後再補徵提合法文件，但銀行要建立相關配套措施，如交易覆核與照會機制等，以確認客戶交易指示的真實性。金管會承諾替代辦理方式，將不列入金檢意見。也就是不會視為疏失開罰。

針對全國金融業工會聯合會的四大要求，一是減少員工外出拜訪客戶，調整KPI指標；二停止或減少臨櫃服務；三金管會向衛福部反應，同意金融機構購買快篩拭劑，對員工、家屬及客戶進行快篩；四是提供指引，暫時關閉部分據點。

分行暫時不能停業、臨櫃可減少，對於KPI部分，莊琇媛表示，2020年新冠肺炎剛漫延時亦有反應，銀行依整體經濟狀況進行調整，銀行局亦在總經理會議上反應員工意見，已有先例在前，銀行會依疫情發展進行調整；至於快篩拭劑涉及健康資源分配問題，全台都有需求下，建議應先向自家銀行反應，再由銀行公會統計所有銀行需求後，再交金管會與衛福部去協商。

另外，亦有投資人反應股東會紀念品發放未延期，增加人員群聚風險，證期局副局長郭佳君表示，這些公司多是要徵求委託書，已請集保公司緊盯發放場所，且要求股務代理及委託書徵求業者要多增加發放地點、規劃人流及時間分散。

(工商 )