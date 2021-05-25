國內疫情延燒，不明感染源導致人心惶惶，不少民眾憂心疫情帶來的民生危機，進行超前準備。據超級站觀察，近日薑黃、益生菌兩款提升人體保護力的保健食品市場需求量大增，訂單數量成長顯著。

薑黃自古以來便被人們廣為使用在烹飪與中醫調理上，現今已有千篇以上的科學研究證實薑黃素具有多重功效，能幫助人體調節生理機能、促進新陳代謝、增強體力、提振精神，甚至可以提升保護力。

其中，薑黃素是薑黃中最營養的珍貴成分，僅佔2-6%的含量，超級站薑黃採用高濃縮萃取技術提取95%高純度薑黃，打造獨家補體配方，並搭配營養夥伴黑胡椒萃取物，提升薑黃素吸收力，加強保護。

不只薑黃，益生菌也是提升人體保護力的堅強防護罩，超級站專利12強乳酸益生菌，利用三層專利包埋及凍晶技術，提高益生菌穩定性，讓益生菌改變細菌叢生態，活化代謝機能、疏通消化道路、淨化清理、順暢輕盈、強化根本，一次到位，守護體內平衡，提升保護力。

響應市場需求，超級站推出薑黃+益生菌限定組合優惠，新會員註冊還能獲得一百元折扣，在疫情期間加強你的保護力，守護全家人的健康。

薑黃+益生菌提升保護力。/太陽星科技公司提供

提升全家人的保護力：https://www.superstation.com.tw/

超級站免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00

(中時新聞網)