大陸央視新聞25日晚間報導，深圳舉行疫情新聞發布會，深圳市衛生健康委主任吳紅豔通報，5月23日以來，深圳新發現3例無症狀感染者，目前深圳累計報告無症狀感染者7例。新增的3名無症狀感染者均與5月17日鹽田港區國際貨輪作業有關，其中兩人直接參與國際郵輪作業，另一人的丈夫在鹽田港區工作，流調顯示跟鹽田港區作業人員有關。

深圳市疾控中心對無症狀感染者進行基因組序列測定，結果顯示，前5例個案相同區段的新冠病毒序列高度同源，同源性為99.99％，均屬於在英國出現的變異毒株，可以認定上述5人屬於同一感染來源或同一傳播鏈。另2例個案的基因測序正在進行之中，綜合上述情況，初步判定本起疫情為境外輸入關聯疫情。

深圳市衛生健康委通報，疫情發生以來，累計已判定密接者和次密接者共計450人，累計排查和管控重點人群和一般接觸者15萬9917人，除了已經公布的陽性個案外，其餘暫未發現陽性。

此外對重點場所開展環境樣品檢測共938分，其中7分陽性，為已公布個案，其餘暫未發現陽性。

本次疫情傳播鏈與港口作業有關，所有陽性個案均通過主動監測發現，均為無症狀感染者，這些個案的主要活動區域在鹽田港區，疫情處置在可控範圍之內，出現大面積擴散蔓延的風險低，由於密切接觸者尚在醫學觀察期，尚不能排除後續仍會有零星個案。

(中時 )