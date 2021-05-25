市場目前對於夏季將迎來高通膨，先前表現憂慮不安，但隨著美國聯準會(Fed)繼續喊話，加上拜登政府的大基建計畫縮水，對於科技股壓力減輕，對經濟復甦前景樂觀等因素，推升美股3大指數期貨盤前上揚。美股周二(25日)開盤上漲34.68點、以34,428.66點開出，隨後漲勢擴大至百點以上，科技巨頭股價齊揚。

截至台灣時間25日晚間9點35分，道瓊指數上漲104.08點或0.30%、暫報34,498.06點；標普500指數上漲15.37點或0.37%、暫報4,212.42點；那斯達克指數上漲79.36點或0.58%、暫報13,740.53點；費城半導體指數上漲19.41點或0.62%、暫報3,142.40點。

5大科技巨頭股價全面齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲0.52%、暫報609.61美元；台積電ADR股價上漲0.78%、暫報114.52美元；聯電ADR股價上漲6.01%、暫報9.26美元。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國半導體製造本地扶植的5年計畫將投入520億美元，促使美國本土建立總共7~10座的晶圓代工廠，預計為美國帶來1500億美元的經濟貢獻。雷蒙多預測，美國各州政府會積極爭取半導體製造的聯邦補貼資金，美國商務部將有透明的資金申請流程。

(中時新聞網)