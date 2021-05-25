離島快篩中央准了！連江縣府：遵照辦理 21:422021/05/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連江縣疫情指揮中心今（25日）晚間表示，馬祖南北竿機場即起遵照辦理入境旅客自願性快篩，防治疫情病毒入侵。（縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心經評估後同意金門、澎湖、連江縣等3離島得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，連江縣疫情指揮中心今（25日）晚間表示，馬祖南北竿機場即起遵照辦理入境旅客自願性快篩，防治疫情病毒入侵。 即日起在南竿、北竿機場到站入口處設立入境旅客填寫健康調查表及自主健康監測14天，針對高危險群進行快篩，明（26日）起提供自願性採檢服務，由中心安排專車載送至縣立醫院、北竿衛生所大樓戶外快篩站進行快篩服務。 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 (中時 ) #快篩 #自願 #指揮中心 #離島 #連江縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 范雲神隱11天被林瑋豐破功 網翻臉書封面看到這6字笑翻：沒救了 - 生活 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 中市新增11例確診 足跡包括大雅第一公有市場、西屯路菜市場 - 生活 陳時中哭了！他痛揭2大萬惡源頭：全體國人更想哭 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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