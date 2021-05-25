中央流行疫情指揮中心經評估後同意金門、澎湖、連江縣等3離島得在符合篩檢流程條件及後送配套流程下，提供自願性採檢服務，連江縣疫情指揮中心今（25日）晚間表示，馬祖南北竿機場即起遵照辦理入境旅客自願性快篩，防治疫情病毒入侵。

即日起在南竿、北竿機場到站入口處設立入境旅客填寫健康調查表及自主健康監測14天，針對高危險群進行快篩，明（26日）起提供自願性採檢服務，由中心安排專車載送至縣立醫院、北竿衛生所大樓戶外快篩站進行快篩服務。

(中時 )