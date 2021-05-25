疫情大爆發，雙北警戒緊繃，民眾搶購民生物資，掃貨囤貨又以泡麵、飲料和休閒食品居多。營養專家呼籲，居家防疫期間最容易吃到高油高糖的垃圾食品，對健康不但無益反而還增加威脅風險，要提升自身的保護力，必須從均衡飲食開始。採購食品宜挑選高營養又保存期限較長的天然食品。

鄭博文營養師呼籲民眾注重均衡飲食。/榮易減重中心提供

榮易減重中心營養師鄭博文表示，民眾採購主食推薦糙米、黑米、藜麥等全穀類，比起一般常吃的米、麵、馬鈴薯、地瓜等都更具營養價值，保存期限也更長；蛋白質類則以豆類最佳，像是毛豆、紅豆、鷹嘴豆等，因為豆類是植物性低脂的蛋白質，而且乾燥豆類至少可保存一年，相當便利。蔬果方面，建議民眾每天可以吃三種以上，像是芭樂、莓果類、柑橘類都有非常高的維生素C，是維持身體保護力不可或缺的重要營養素。另外，蔬果中的植化素與膳食纖維也可以幫助腸道。如果想採購保存期限更長的蔬果，可以買冷凍蔬菜，例如綠花椰菜，水果則推薦選購未成熟的香蕉、木瓜，等熟透後逐漸吃完。

鄭博文推薦防疫必備營養清單。/林佳融製圖

鄭博文強調，甜食、油炸點心、肉類加工品的鹽分與脂肪遠高過一般食物，過度攝取對健康造成威脅。飲食均衡之外，運動也很重要，建議一週至少運動三次，男性可買健身器材加強重力訓練；女性則推薦瑜珈或是ZUMBA等有氧運動來加強心肺功能及熱量消耗。

(中時新聞網)