南投縣25日新增2例確診，目前已累計13確診人數，而南投縣武界山上的村民自發性組成防疫守衛隊，在山下設站點，為進出山區的民眾量體溫；不過1名守衛隊員表示，日前發現1名男子體溫達37.7度，勸說就醫後，竟遭對方開車撞量測站，還有不少民眾態度惡劣不願配合，讓他無奈地說只是想要保護村裡的人，並非刻意封路刁難。

1名住在武界山的住戶在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他們山上幾戶民宿、餐廳業者自發性組成守衛隊，為每個欲前往山上的民眾量體溫，若遇到發高燒的民眾就會勸對方就醫；不過日前1名男子被量測體溫為37.7度，他試圖勸說對方就醫，不料對方卻開車試圖衝撞守衛隊，還有幾家人也是被勸退時態度囂張，「還有的還把守衞隊不當人地罵」。

該住戶表示，守衛隊在山下設置檢查站，為每位民眾量體溫，已經發現多名民眾體溫超過38度，無奈說「武界村莊才多少人而已，而且大多是老弱婦孺，很有可能因為你的無知和自私害死整村人」；此外他強調並沒有「封路」不讓進出，只是量測體溫，若對方被量到高燒，休息後體溫回到正常，仍可以進出山區，警方也都在場，部落裡的每個人也都是如此才能進出。

面對許多不願配合量體溫的民眾，該住戶相當無奈，說「我們的目的，只是試著保護村落的每1個人，以及還留在村莊裡的遊客」，最後甚至氣到說「明天過後，也不會說太多了，直接通報1922。」許多網友對於原PO的自發行為相當認同，留言說「自己的家園自己保護」、「不要以為山上安全就往山上跑，因為不確定你自己是不是染疫」。

(中時新聞網)