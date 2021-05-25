新冠肺炎疫情不斷延，台灣的防疫層級也升級為全國三級警戒，今(25)日中央流行疫情指揮中心更宣布全國防疫警戒將維持三級到6月14日。前衛生署長楊志良指出，現在就算要從3級降到2級，也可能需要很長的時間，「現在沒辦法加零，嘉玲嫁人了，不見了，所以這個尾巴會拖很長」，且可能要拖到台灣大部分人都接種有效疫苗，他估計這個過程至少要持續到明年。

楊志良24日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他認為現在一點都不樂觀，現在我們最怕的是不明的感染源，目前已經有超過100人，他非常擔心，這不明感染源的會不會造成很大規模感染，就是連3級都守不住跑到4級，但當然不希望到4級。

楊志良指出，就算要從3級變成2級，這個尾巴會很長，「現在沒辦法加零，嘉玲嫁人了，不見了，所以這個尾巴會拖很長，拖到台灣大部分人都接種有效疫苗，才可能回到以前的狀況，3級回到2級，也要拖很長時間」。

主持人問楊志良，「這個很長，可能是要用月來計算嗎？」，楊志良回答，可能最少要到明年，就算今天疫苗進來了，也不是一次就進來，一定是分批，加上施打疫苗的時間，他估算可能要到明年，而現在比較麻煩的，就是基層民眾怎麼過日子。

(中時新聞網)