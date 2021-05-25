張洛偍居家防疫帶著貓咪一起運動。（周子娛樂提供）

28歲新生代演員張洛偍24日在IG上傳一段防疫影片，要呼籲粉絲「沒事不要出門，留在家裡救世界」，影片中張洛偍以幽默風趣的方式呈現大家居家防疫有可能會做的事情，甚至還大秀一段自創的「酒精舞」，影片一發布引起粉絲相繼湧入留言「蛋的部分超好笑」、「潛水太好笑了」、「用心的製作」，也有人虧說「到底為何在家比在外面忙」。張洛偍透露影片其實是用手機剪輯完成，雖然花了一些時間製作，但也希望透過這樣有趣的方式，叮嚀大家沒事別外出！

他也分享自己在家中的居家防疫行程，「每天早上一定都會自己做早餐、手沖咖啡，還趁這段時間跟媽媽學做幾道菜」，更笑說自己會臨時起意當起糾察隊打電話給朋友「突擊檢查」，確認大家有沒有乖乖在家防疫。

他和曾珮瑜主演的公視台語台《討債女王》在今年4月播畢，劇中飾演拳擊教練趙國豪，更與曾珮瑜組成地表最強「討債者聯盟」，新形象與突破，讓粉絲為之驚艷。隨著疫情持續延燒，各縣市都進入三級警戒，劇組也都紛紛停工，而張洛偍正在拍攝的新戲和前置準備的劇，也都因此順延到六月，之後劇組也會再評估是否能正常拍攝。他也表示一開始心情很複雜、很焦慮，自認自己是一個工作狂，但後來換個角度去想後，覺得現在這個特殊時期，確實也不宜群聚拍攝；這次的疫情假也讓他有了更多時間可以做足角色功課，希望大家努力確實落實防疫，「未來一定有更好的作品與大家見面」。

IG影片連結：https：／／www.instagram.com／tv／CPP-RpLDkyC／？utm_medium=copy_link

(中時 )