新北市蘆洲警分局吳姓內勤警員24日被衛生局通知確診，警分局24日、25日進行辦公環境大消毒。（蘆洲警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市蘆洲警分局吳姓內勤警員24日被衛生局通知確診，警分局24日、25日進行辦公環境大消毒。（蘆洲警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市刑大某隊員24日身體不適前往快篩呈現陽性，市刑大24日、25日進行辦公環境大消毒。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

新北市刑大某隊員24日身體不適前往快篩呈現陽性，市刑大24日、25日進行辦公環境大消毒。（新北市刑大提供／葉書宏新北傳真）

雙北疫情嚴峻，新北市蘆洲警分局吳姓內勤警員24日被衛生局通知確診，另外市刑大徐姓隊員快篩「陽性」，等待PCR檢測結果，至今全市已有4名警員染疫，基層警痛批「沒打疫苗宛如不帶槍上戰場！」市警局指出，警政署已爭取外勤警員改列第2類優先施打對象。

蘆洲警分局吳姓內勤警員21日出現頭痛、發燒等症狀，22日自行前往醫院採驗，衛生局24日通知確診，另外成州所上周有1警員確診，第2批警員採檢結果24日出爐也有1名警員確診，蘆洲警分局共有3人染疫。

此外，新店警分局中民派出所警員21日自行前往快篩，同樣於23日被通知確診。市刑大徐姓隊員24日快篩陽性，靜候PCR檢測結果中，市刑大立即進行辦公區域消毒，同時安排與他有接觸的隊員快篩、居家隔離。

新北市警察局至今已有4名警員染疫、1快篩陽性。染疫事件不斷，基層警抱怨說，雙北市疫情嚴峻，北市萬華警分局、文山第一警分局、新北市蘆洲警分局、新店警分局都陸續傳出有警員確診，「外勤警都會擔心，警眷更加不放心！」

各縣市要求警員協助防疫工作，但除了宣導勿群聚還要取締未佩戴口罩者，加上原有的治安、交通工作，染疫風險本來就很大。

基層警無奈說，若再不讓警察優先施打疫苗，宛如不帶槍上戰場，更衝擊基層警信心，試問如何捍衛治安。新北市警察局指出，警政署已向中央流行疫情指揮中心爭取，警察原列於疫苗第5順位施打順序，將改為第2順位為中央、地方防疫人員，為優先施打對象。

(中時 )