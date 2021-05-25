先前因預測新冠疫情而爆紅的印度神童阿南德又有新預言，面對全球疫情高張，他認為今年疫情會比去年更糟，不過對於明(26)日即將降臨的「血月」，阿南德認為是好兆頭，象徵好的開始，他預言全球疫情將於2022年5月開始好轉，包括經濟復甦。

中央氣象局天文預報顯示，明晚將出現月全食，適逢年度最大滿月，將可見到暗紅色的「血月」。雖然自古以來，都將血月視為不祥之兆，不過阿南德卻認為，月全食代表2021年面對的困境，反而是個翻轉的好兆頭，象徵好的開始即將到來。

THE GLOBAL SITUATION OF 2021-22 by Abhigya Anand(取自YouTube/Conscience)

阿南德在他最新發布的影片中表示，今年全球疫情可能比去年更糟，尤其在6月20日之後，各國疫情會逐漸惡化，第三波疫情恐在9、10月達到高峰，全球將因疫情承受巨大損失，要到11月才會開始第一階段的復甦，但一般民眾可能還感受不出來，到明年5月就會明顯有感，尤其經濟方面的復甦最為顯著。

此外，對於全球都在研發新冠疫苗，阿南德則認為，新冠肺炎無論如何都不會消失，而且人類因使用疫苗、藥物等非自然的方法，有可能反而讓使其更加惡化，他較贊成以印度教傳統醫學阿育吠陀的古老自然療法來增強抵抗力、防禦病毒。

(中時新聞網)