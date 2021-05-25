大陸紅星新聞25日報導，淅川網消息，河南省南陽市淅川縣發生一起老虎襲人事件。25日上午，淅川縣上集鎮丹江孔雀谷，發生一起飼養員餵養老虎時被咬傷、兩隻老虎跑出鐵籠的突發事件。

受傷飼養員賈某第一時間送醫，搶救無效後死亡。事發後，淅川縣委、縣政府迅速啟動應急預案，組織縣應急、公安、武警、林業、消防、衛生和上集鎮等單位有關人員，緊急趕赴事發現場應急處置，組織谷內無關人員和孔雀谷周邊群眾迅速疏散撤離。

出籠的兩隻老虎被控制在孔雀谷內，經過多次誘捕未果，為保證群眾生命安全，遂根據現場態勢並報上級主管部門批准後，14時20分和15時12分，兩隻老虎先後被擊斃，安全風險解除。

據初步調查，兩隻老虎係安徽宿州市某馬戲團所有，由孔雀谷租賃展演，持有營業執照和馴養繁殖許可證等手續。目前，正在按照相關法規和程序善後處理和事故調查工作。

據報導，2017年，淅川縣也發生過一起老虎傷人事件。當年11月22日，河南南陽淅川縣一位喝過酒的大爺，跑到一輛外地來的馬戲車旁，湊近拿著紙幣投餵老虎。其中一隻老虎突然咬住大爺的手不放。幾位工作人員輪番用長棍驅打，才將老人救下。

據了解，涉事老人65歲，姓白，是當地荊紫關鎮人。老人的右手中指已被老虎咬掉，無名指也只剩一半且可見骨頭。

(中時 )