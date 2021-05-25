台北市長柯文哲今（25）日晚間在臉書呼表示，來一周不只確診者可能大量增加，急重症的病例數也會攀升。也呼籲盡快讓疫苗進口，醫療前線禁不起遙遙無期的消耗，人民已經等待太久了。

柯文哲臉書全文：

全國停課時間延長，我們繼續和病毒作戰。

確診病人一直增加，疫情沒有緩解的跡象，重症患者逐漸占滿醫院病床。

今天我到國泰、馬偕、新光醫院視察，防疫專責病房將擴充到總病房數的1/10，但從台北市快篩的陽性率、每日新增確診數等數據來看，未來一周不只確診者可能大量增加，急重症的病例數也會攀升。

醫療量能在未來一週極端緊繃，所有的作業必需更簡化加速。確診者住院也應放寬原先「一人一室」的規定，讓醫院床位更有效率的使用。

最後，沒有一場戰爭是用防守打贏的，疫苗就是最後的解決方案。盡快讓疫苗進口，醫療前線禁不起遙遙無期的消耗，人民已經等待太久了。

(中時新聞網)