白俄羅斯電視台播出異議記者普羅塔塞維奇「承認」組織抗議活動的罪名後，他的父親德米崔今天表示，影片中可明顯看出兒子被人所傷，而且講話時像在念稿。

普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的父親德米崔（Dmitry Protasevich）告訴法新社：「他的身體明顯受了傷，你可以看到臉上有毆打痕跡。」

德米崔還認為普羅塔塞維奇掉了一些牙齒，表示：「他非常緊張，講話方式跟平常不一樣。他不會那樣講話。很明顯他在按照要求念某個東西。」

德米崔還說22日曾與兒子交談。隔天普羅塔塞維奇與他的女友搭機從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）途中，飛機就被迫轉降白俄羅斯首都明斯克（Minsk），兩人遭到逮捕。

現居波蘭的德米崔透過電話表示：「我們沒有他的消息，不知道他在哪裡、情況怎樣、感覺如何。」

路透社報導，普羅塔塞維奇在昨天公布上網的影片中聲稱自己身體健康，但他的盟友很快就予以反駁，認為他是受人逼迫才這麼說。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）今天也說，普羅塔塞維奇毫無疑問曾被人虐待。她呼籲各界加強制裁白俄。

歐洲聯盟（EU）領袖昨天同意切斷歐洲與白俄的空中連繫，敦促總部設在歐盟的航空公司不要飛越白俄領空，並呼籲白俄釋放普羅塔塞維奇與他的女友薩佩加（Sofia Sapega）。

(中央社)