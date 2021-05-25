台灣本土疫情爆發，醫療量能不足以及集中檢疫所不足的問題被凸顯出來，不過無黨籍立委高金素梅今天在臉書上質疑，集中檢疫場所、防疫補償金及徵調人員津貼等預算，至4月30日已花掉31億414萬的特別預算，錢花到哪去了？

高金素梅指出，新冠肺炎特別預算編列52億7077萬元在「醫院執行防治人員津貼及病患隔離治療等」，至4月30日已花掉39億8240萬元。另外編列34億9477萬在「集中檢疫場所、防疫補償金及徵調人員津貼等」，至4月30日已花掉31億414萬元。

不過這次疫情爆發後，醫療量能嚴重不足、集中檢疫所嚴重不足等問題還是出現，讓她不禁反問，「錢花哪去了？」

此外，特別預算還編列115億5000萬做「疫苗採購」，至4月30日已經花掉119億7680萬；「快篩試劑開發」部分，編列2314萬，4月30日前也已經花掉2314萬，高金素梅質疑，「說好的疫苗呢？快篩試劑呢？」

(中時 )