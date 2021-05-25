木木穿花襯衫直播竟被誇時尚。（華研國際提供）

Karencici教大家化妝。（華研國際提供）

華研國際日前眾星聯手發起「LIVE FROM HOME」IG接龍直播活動，包含林宥嘉神秘側影現身暖唱兒歌、江宏傑手作換球拍皮、李友廷挑戰山西刀削麵、閻奕格深夜被拱吃播不從和開放點歌欲罷不能、文慧如展現特殊才藝吃雞塊、Pipi姚愛寗分享舞台劇差點忘上台的驚險過程、木木林葦妮阿嬤的襯衫上身獲時尚讚賞，Karencici大放送教化妝，藝人聯手為大家舒緩緊張的情緒，散播歡樂勇敢說愛，祝福大家能夠度過這次難關，直播過程熱鬧溫馨可愛，藝人直呼：「像是公司出給大家家庭作業。」最高在線人數創下1.1萬人次。

姚愛寗（Pipi）在直播上分享了之前原本正在進行舞台劇《暫時停止青春》巡演時，因為演出太專心投入培養情緒，差點忘記上台的驚險過程，「我和子育姊、定謙在舞臺旁培養情緒準備上台，結果因為太過投入而錯過出場時機，台上的嘉千姊與宏正都傻眼，我們才驚覺不對，趕快走上舞台。」

Pipi也分享她的居家防疫娛樂，重溫經典卡通《玩偶遊戲》，興奮地說：「長大後再看完全不一樣。」表示希望自己可以像卡通裡的角色實沙子那樣：「做一個有智慧的大人，可以成為小朋友的後盾。」她更大方展示自己的礦石收藏，提起因為許哲珮而與礦石結緣，後來更特地去上礦石療癒課程，瞭解到「礦石存在大自然很久了，有很多能量」，從中學習怎麼讀取礦石訊息與運用能量。她的直播還引來日本演員有村架純留言，Pipi超級意外，也開心地用日文跟她打招呼。

活潑可愛的林葦妮（木木），身穿阿嬤花襯衫直播，本來是為了娛樂大家搏君一笑，沒想到粉絲盛讚造型很時尚，讓木木樂不可支，更玩心大發，現場秀起配音才藝，從小就喜歡玩配音遊戲的她，表演得意之作、經典動畫電影《魔法阿媽》主角豆豆的聲音，粉絲驚訝：「真的好像，根本原音重現！」目前就讀文化大學國劇系的木木，原本正全心投入製作畢業公演，希望能留下美好回憶，不料疫情爆發公演被迫取消，同學們都流淚互訴不捨，畢竟排練了整整四個月臨時喊卡難免覺得可惜，希望未來有機會可以表演給大家看。

Karencici則大放送教大家化妝，湧入大票粉絲搶學她私藏的電眼妝容。雖然防疫在家，但她卻不覺得無聊，陪愛犬遊戲、寫歌、看劇過得很充實。 兩天的直播除了和大家分享防疫日常，眾星也紛紛溫馨喊話，請大家要勤洗手，乖乖在家防疫，如果需要外出也一定要戴好口罩，同時感謝全體醫療人員的付出與辛勞，為大家守在第一線。希望透過直播能為大家帶來歡樂和紓解緊張的情緒，也期盼在大家共同努力之下，疫情趕快結束，能儘快恢復往日生活。IG直播接龍之後也可以繼續玩下去，期待藝人們的意外火花，帶給大家更多驚喜。

(中時 )