波蘭國防部長布拉茲卡克(Mariusz Błaszczak)宣布，將向土耳其購買24架旗手-TB2式(Bayraktar TB2)中滯空型無人機。這型無人機除了空域監視的功能以外，也具有武裝攻擊能力，因此也會一併購買相應的反戰車飛彈與其他武器彈藥。

防衛新聞(Defense News)報導，根據計劃，華沙與安卡拉的正式簽約儀式，將會在波蘭杜達總統（Andrzej Duda）前往土耳其的正式訪問期間進行，因此這筆交易案還有友善外交的功能。

布拉茲卡克說，第一架無人機將在2022年開始內交付，之後交付會愈來愈快，可能一年內就能全部交機。

這筆合約將使波蘭成為歐洲的北約聯盟成員國中，第二個有完整無人機部隊的國家，第一個當然是製造國土耳其。軍事觀察家說，去年高加索衝突期間，亞塞拜疆的土耳其無人機有效打擊亞美尼亞的昂貴武裝，自身的損失卻不多，這引起了波蘭決策者對土耳其無人機的興趣。

根據土耳其國防工業局（SSB）的資料，旗手TB2無人機的飛行距離為150公里，翼下4個掛點，可攜掛土耳其自製的戰戟(Mizrak-U )反戰車飛彈，或是70公釐雷射導引火箭、81公釐空射型迫擊砲彈，總酬載量為150公斤，雖然這些武器不算特別先進，但做到了簡單可靠，而且便宜。

(中時新聞網)