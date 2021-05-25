1名女子日前在某知名超市外發現公告「1個人只限噴1次酒精」讓她氣炸地說超市賣大量酒精、防疫物資賺很多，卻省這一點酒精，還說政府花大錢拚防疫，超市卻省錢不願多提供酒精；不過她的言論隨即遭大量網友砲轟「妳沒看過一次噴掉半瓶的人」、「不會自己帶嗎」、「沒有任何店家該提供免費物品」、「免錢用很爽，不給用就生氣，當人家欠他的」。

1名女網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前到某大型連鎖超市購物，進去門市時依規定量體溫、實名制與噴酒精，她購物完要離開時，到門口想再次噴酒精，遭1名婦人阻止，她才發現該超市已張貼公告「1個人只限噴1次酒精，請留給下1位客人」，讓她非常傻眼，怒喊「那麼大一間店，都不知賣幾十箱酒精了，好意思說『酒精有限』」。

1名女子日前抱怨某知名超市公告「1個人只限噴1次酒精」，反遭網友回嗆「不會自己帶嗎」、「沒有任何店家該提供免費物品」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友說，國家花大量錢與醫護人力做好防疫，但該超市卻不願意多花錢提供酒精，讓她痛批防疫觀念真的要改善，還說當初疫情剛爆發時，全民瘋搶物資，該超市已經大賺了一筆，直言「賣到翻掉，賺到飽，卻省那一點酒精」。不過此貼文一出，馬上遭大批網友砲轟。

許多網友留言說，「請不要說賣場門市人員小氣，你是沒有看到1個人可以噴掉半瓶酒精的客人」、「賣場提供的客用酒精本來就有限，當然要省著用」、「酒精不是狂噴就有用，防疫期間請珍惜物資正確使用勿浪費」、「自己要消毒自己帶不會？要不要順便幫你準備口罩？」「依你的邏輯，走在路上政府也該提供酒精給你消毒了？」「沒有任何店家該提供免費物品，讓顧客使用到爽」、「免錢用很爽，不給用就生氣，當人家欠他的」。

網友表示，酒精不是狂噴就有用，防疫期間請珍惜物資正確使用勿浪費。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

(中時新聞網)