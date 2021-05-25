美國拜登政府強推全球最低企業稅（global minimum corporate tax），儘管做了讓步，稅率從原先倡議的21％拉低到15％，然而一旦這項政策通行全球，還是可能對國際市場造成顯著衝擊。

從整體稅率來看，泰國、英國、越南等非一般認定的避稅天堂，可望因15％全球最低稅率受惠。

香港與新加坡的整體企業稅率介於15％和21％之間，但花旗集團亞洲經濟學家指出，實情是這兩個地區祭出各式減稅優惠及獎勵措施，因此它們的有效稅率（effective tax rates）相當低。即便設15％的最低稅率門檻，仍可能引發問題。

被列入避稅天堂黑名單的愛爾蘭及澳門，企業稅率各自為12.5％、12％，而這還是尚未將減稅優惠和獎勵措施考量在內的稅率。

高盛集團分析指出，很多美國跨國企業的營收，一半以上來自海外貢獻，而這些大企業的海外有效稅率及2022年有效稅率平均預估，皆低於15％。輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）、微晶片科技（Microchip Technology）等美企都榜上有名。

分析師認為，拜登政府倡議的全球最低稅率，對歐洲的衝擊較小，當地絕大多數企業的所得稅率在21％以上。

吊詭的是，全球最低企業稅率降得愈低，對英屬澤西島（Jersey）、開曼群島（Cayman Islands）、英屬維京群島（ British Virgin Island）等全世界最出名的避稅天堂反而威脅愈大。

係因這些地區的企業稅零稅率，一旦全球達成共識要統一企業稅率，他們勢必因失去避稅天堂光環而受到衝擊，更何況調降全球最低企業稅率的提議，贏得國際廣泛支持的可能性很大。

(工商 )