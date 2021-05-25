隨著全球晶片缺貨，尤其以成熟製程最為緊繃，聯電等晶圓代工廠大進補，並在4月28日法說當日宣布，與多家全球領先的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在台南科學園區的12吋廠 Fab 12A P6廠區的產能，近日有媒體指出，聯電獲得與8家主要客戶長期產能供應協議。

據《科技新報》報導，聯電與這8家客戶合作，讓這些客戶能取得足夠產能，也能以穩定代工價格取得產品，獲得成本優勢競爭。這些廠商包括台灣IC設計業者聯發科、聯詠、瑞昱、奇景、奕力、群聯，外國客戶則是有三星與高通。

其中，高通受制於全球晶片供應不足甚鉅，迫使高通與過去業務關係沒有相當熱絡的聯電簽下長約。

當時聯電新聞稿指出，依據互惠協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得P6未來產能的長期保障，同時也有助於聯電在兼顧長期獲利能力與市場地位的目標下穩健成長。聯電指出，大部分用於購置鄰近P6廠區的Fab 12A P5廠區設備的2021年資本支出15億美元，未來3年在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1,500億元。聯電資本支出擴至23 億美元，較去年大增1.3 倍，這不僅是聯電放棄12 奈米以下先進製程以來最高，更超過2016年資本支出22億美元紀錄。

聯電總經理簡山傑表示，P6擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎，確保新建的產能可以維持健康的產能利用率。其中，P6將配備28奈米製程生產機台，未來可延伸至14奈米製程生產線，配合客戶未來製程進展的升級需求。

據《電子時報》報導，不僅台積電業績有好表現，聯電、中芯國際、格芯以及力積電等二線廠也面對產能滿載市況，面對需求不斷，聯電在2020年下半年先是透過漲價，全年創下14年新高紀錄，2021年第一季財報也顯示產能幾乎滿載，預告第二季ASP（平均產品價格）將繼續上揚，毛利率有望站上3字頭。

(中時新聞網)