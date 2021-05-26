環太平洋地區民眾26 日晚將能觀賞天文奇景「超級血月」（Super Blood Moon），因為兩大罕見天文現象橙紅色「月全食」及「超級月亮」將同時發生。

法新社報導，兩年來首次「月全食」（total lunar eclipse）現象，將與月球一年內最靠近地球的「超級月亮」（supermoon）現象同時發生，天文學家指出，這將是十年一遇天文奇景。

如果天空清朗，包括居住在澳洲和美國中部之間的居民，將能看見巨大的明亮橙紅色月亮。

這起天文現象主要將發生在格林威治標準時間11時11分至25分間（台灣晚間7時11分至25分間），相當於雪梨時間午夜前，洛杉磯時間黎明前，屆時月亮將完全被地球陰影遮住。

有別於日食，這次「超級血月」現象將能以肉眼安全觀賞，且這次月食將不一樣，因為它適逢「超級月亮」期間，屆時月球距離地球僅36萬公里。

屆時，月亮的亮度可能比離地球最遠時高出30%，看起來將大14%。月亮將變暗變紅，那是因為地球邊緣折射陽光至月球表面所致。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1100525

(中央社)