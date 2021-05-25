針對日本福島核汙水排海一事，繼4月28日、5月17、24日，中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會再度出手表示，日方為一己之私做出的危險決定將貽害子孫後代和全球生態。這筆帳如果日方不算明白，國際社會必會幫它算明白。

韓國原子能研究院上周舉行「福島核汙染水排放相關專家懇談會」。與會專家一致認為，日本政府沒有向國際社會提供核汙染水成分的科學說明，僅口頭保證「安全」不是國際社會負責任一員的應有態度。韓國網友呼籲阻止日方將「可能使我們的孩子得癌症」的核汙染水排海。

趙立堅昨天對此回應，福島核事故距今已10年，沒有等來日方有效防止核汙染水危害周邊生態環境的措施，卻等來了日方以排海方式處置核汙染水的單方面錯誤決定。沒有看到負責處理福島核事故的東京電力公司從災難中吸取教訓，卻看到媒體不斷曝光東電公司在核電管理上草率混亂、隱瞞、虛報和篡改資訊的斑斑劣跡。

趙立堅指出，日方在福島核事故處置上一次次失信於國內民眾和國際社會，讓我們不得不對其宣稱的所謂安全處置方式的合理性和科學性、以及提供的資訊和資料的真實性、可信性打一個大大的問號。

趙立堅強調，「日方為一己之私做出的危險決定將貽害子孫後代和全球生態。這筆帳如果日方不算明白，國際社會必會幫它算明白。」如果日方揣著明白裝糊塗，國際社會肯定不會答應。日方應該認清自身在福島核汙染水問題上應盡的責任和義務，回到同利益攸關方和有關國際機構開展協商的正確軌道上來，不得擅自啟動排海行動。

(中時 )