南投縣長林明溱期盼中央授權地方採購疫苗，他願動用第二預備金2500萬元採購輝瑞／BNT疫苗30萬劑，國民黨智庫副董事長連勝文晚間表示，民進黨抹紅稱向大陸赴星集團購買德國BNT疫苗為中共代言人，他批評，眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才是不折不扣的「瘟神代言人」。

連勝文期盼，民間公益團體能主動的肩負起協調購買BNT疫苗的重責大任，或是國民黨不能再害怕被抹紅打壓，應該主動協調欲購買德國BNT 疫苗的各縣市，一起以實際行動，幫助台灣人民度過這場劫難。

他說，歐美正逐步解封、生活恢復正常，關鍵在於大量接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的輝瑞／BNT疫苗，而該疫苗由土耳其裔的德國科學家研發，由美國及德國藥廠生產，只是在大中華區由大陸復興集團做總代理而已。

連勝文表示，台灣去年本可拿到3千萬支經WHO及美國FDA認證的輝瑞／BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，加上有民進黨人士想藉機發國難財，最後無法取得此疫苗，造成台灣今日與許多落後國家一樣，沒有足夠疫苗供國民使用。

連勝文指出，現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點，他說，大陸復星集團日前宣布願提供台灣該支疫苗，但民進黨官員卻是一臉的不屑，而無知的綠營立委，甚至拿錯誤的資訊，說該支疫苗在香港沒有人要打，但實際上香港已經至少打了66萬支BNT疫苗。

他說，若按民進黨政客毫無根據的說法，該批BNT疫苗快要過期，為劣質品，他反問被民進黨把持的衛福部，既然負責把關，怎會同意劣質品進入台灣？更何況效果比較差的AZ疫苗，不是也快過期了嗎？有些人懷疑這是否是轉賣品，但衛福部還是讓它進來，這才真令人感到奇怪。

他痛批，民進黨不想辦法為台灣爭取經過認證的歐美疫苗，卻開始玩起「抹紅歐美疫苗」的認知戰，硬是指鹿為馬，把BNT德國疫苗説成是「中國疫苗」，這種惡行，其實還是基於政治目的，害怕民進黨在防疫及疫苗政策上的重大失誤，將導致民進黨未來選舉兵敗如山倒。

(中時 )