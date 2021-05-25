國內新冠肺炎情勢嚴峻，頻頻炸鍋的本土個案叫民眾心慌慌，學生染疫人數也持續攀升，為因應全國疫情第三級警戒，停課防疫時間今（25）日起延長至6月14日，各級學校全面採線上教學，消息一出不少家長憂喜參半，畢竟精力旺盛的孩子除了得細心照顧起居外，適時也需要「放電」，可防疫期間不能帶出去「遛」，少了玩在一塊的同儕，他們在爸媽工作之際也只能吵著陪伴，這樣下去父母肯定心力交瘁。有鑑於此，臉書粉專「不完美的塔」一名聰明老爸特地分享，自己利用「紅綠燈」方式成功教育孩子找到跟爸媽說話的時機。

根據臉書粉專「不完美的塔」發布的該文指出，一名天才老爸面對孩子停課，同時又得居家辦公，很可能忙不過來的窘境，特別突發奇想，與孩子約法三章「紅綠燈」遊戲機制，也就是要孩子看「顏色」行動，當杯裡出現紅球，即表示老爸「會議中，完全不能說話」；綠球則代表「可以隨時來找爸爸說話」；黃球的話，意思是「忙碌中，但急事還是可以找父親」，如此一裡，孩子便能明白「找爸爸和玩樂的界線在哪裡。」

原PO之所以靈機一動，採用「紅綠燈」方式制約孩子，主要是因為與其兇小朋友，一直大吼「我在工作你不知道嗎？」不如制訂明確準則讓他們明白，否則孩子永遠看不懂父母的工作狀態，也搞不清楚正確搭話的時機。

文章曝光後，許多同為父母的網友在使出渾身解數對付停課孩子後，看了都心有戚戚焉，直呼原PO對育兒太有一套，透過趣味小遊戲幫助親子互動、同步成長，造就雙贏、皆大歡喜的結果，真的相當高端，因此紛紛留言大讚「這個得分！很有智慧啊」、「太強了！這招我要立刻學起來」、「好有智慧的父母」、「順道交通規則都教導了，太聰明了」，也有人打趣的回應「結果決定一天都調紅燈」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)