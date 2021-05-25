隨著美國和大陸大打中美貿易戰，高關稅迫使許多企業將供應鏈轉移出大陸，而其中印度和越南等亞洲國家從中受惠，但隨著印越兩國的疫情急速升溫，有經濟學家表示，供應鏈可能會就此轉移回大陸。

印度作為疫苗大國，然第二波疫情來勢凶猛，幾近全面失控，當地醫療系統近乎崩潰，每日新增確診病例高達數十萬，目前已逾2600萬人確診，約30萬人病歿；另外，在過去與台灣同為防疫楷模的越南近期本土確診也暴增，雖並沒有如印度這般大量的確診病例、病歿數，但相較過往近乎0確診的佳績，近期連續數日爆出上百本土病例，也引起當地政府格外警惕，目前確診數逾5400人。

據《CNBC》報導，投資機構Pinpoint Asset Management經濟學家張智威表示，在疫情爆發前許多如三星、富士康等大公司因中美貿易戰將廠房轉移至越南、印度，然而如今隨著2國疫情升溫，供應鏈恐因此轉移回大陸。

此外，蘋果供應鏈的台廠富士康也不得不將越南、印度的廠房關閉；越南週二（25日）下令關閉北部北江市的4個工業園區，其中3個包括富士康的廠房。

張智威指出，這可能將導致供應鏈的轉移被耽誤，主要原因是受國際旅行限制，跨國公司無法派遣員工至印度和越南成立新工廠。

張智威認為，大陸可能將從中獲益，但能獲益多少要看印度和越南的疫情狀況；目前大陸出口成長每月約20%至40%之間，若是印度和越南兩國疫情放緩，企業會將產線轉移至這兩個國家，大陸下半年的出口也將因此放慢；反之，若疫情持續延燒，導致供應鏈長期中斷，大陸的出口成長也將繼續持續到明年。

(中時新聞網)