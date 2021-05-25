台北捷運公司近期屢傳員工確診，先是板南線上的龍山寺站有保全確診，其後同站清潔、保全、派遣員有4人快篩陽性，如今北捷再證實文湖線有車站人員主動通報確診，現已完成場站清消，也安排車站相關人員前往快篩，有密切接觸者先休假在家隔離。

北捷稍早發聲明表示，24日接獲1位車站人員主動通報PCR確診，已立即啟動公司噴消廠商及環保局廠商，完成執行相關車站全站專案消毒作業，另安排車站相關人員至快篩站進行快篩，有密切接觸的同仁先休假在家隔離，後續將依衛生局防疫流程辦理，並已實施分組值班及異地辦公，不影響車站營運。

北捷強調，疫情期間，車站第一線工作人員無不繃緊神經，加強自我防護，戮力在工作崗位上戰戰兢兢，感謝同仁努力付出，也祝福染疫人員早日康復，強調目前所有工作人員在公共場所均嚴格執行量體溫及戴口罩，未跟旅客有密切接觸。

據悉，該名確診員工即是上午傳出消息的文湖線某車站人員，初步匡列結果有5名人員需要居家隔離，22人要自主健康管理。

(中時 )