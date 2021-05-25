疫情升溫，全國第三級警戒延至6月14日，法務部25日晚間發出新聞稿，表示已指示所屬五大系統持續作好防疫措施，並要求檢調對於疫情假消息案件，須全力揪出散布者嚴懲，並針對近來發生如萬華茶室女南下南投，以及中南部部分八大行業私下營業，導致疫情擴散，法務部亦強調依法嚴辦。

由於昨天剛發生親綠寫手林瑋豐「自導自演」PO文攻擊衛福部防疫平台「疾管家」的假訊息案，台灣高檢署已指示新北地檢署指揮警調從嚴從速偵辦此案，顯示法務部以新聞稿宣示警調從嚴偵辦包括林瑋豐在內的假訊息案的立場。

法務部新聞稿如下：「因應中央流行疫情指揮中心於今天宣布全國第三級警戒期間延長至6月14日，法務部重申今年5月19日已全面啟動之三級防疫警戒相關措施，包括檢察、調查、廉政、矯正、行政執行五大系統所採取之加嚴、加大防疫限制規範。尤其矯正機關更是嚴密防疫，暫停一切可能外來感染源的接觸，力求監所內收容人安全的群聚，輔以科技設備等行動接見，兼顧囚情及防止感染風險。行政執行機關亦不間斷的強力執行包括未佩戴口罩遭罰不繳等違反防疫遭裁處案件，共同持續貫徹落實防疫措施以嚴守機關及社區防疫陣線。」

「此外，於此疫情嚴峻時刻，對於屢有惡意散布疫情假訊息企圖擾亂防疫秩序進而影響社會安定者，蔡部長特別要求檢調機關要深入溯源追查，並及時澄清，因此臺灣高等檢察署日前即刻成立「查察疫情不實訊息督導小組」，並與本部調查局、內政部警政署刑事警察局完成建置「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」及聯繫窗口，同時各地方檢察署則成立專責小組或指定專責檢察官溯源偵辦，將全力揪出行為人，依法嚴懲，請民眾絕對不要相信或轉傳假訊息！」

「民眾不論快篩陽性或等待PCR核酸檢測結果，或是有接觸萬華茶室而有染疫之虞卻仍全國到處趴趴走涉及違反防疫之刑事案件，例如報載「南投新增8確診，6例與萬華有關」、「草屯東方紅七陪侍小姐確診，全來自萬華」或「秀妃養生館在彰化縣政府宣布八大行業暫停營業之後仍違法私下營業，導致消費者染疫」等案件，將由臺灣高等檢察署督導所轄檢察機關依法嚴辦，請全民與政府合作，齊心抗疫，一起守護我們的家園！」

(中時 )