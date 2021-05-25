立場親綠的網路寫手林瑋豐被網友起底，不斷在PTT反串留言，自導自演大陸認知作戰一事，林昨晚認錯道歉稱只是反串。對此，前立委沈富雄直言，這件事每一所私到讓他下巴都掉到肚臍了，他更痛批最近10幾年民進黨在教育下一輩時，只是教他們一些骯髒的招數，而沒有教他們品和德，結果他們從政後就變成在比爛。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，這件事情真的匪夷所思到，「我的下巴幾乎掉到我的肚臍眼」，因為這種人連這種事都做的出來，這是完全沒有靈魂，至於是誰讓他變成蟑螂？是他上一輩的老師，民進黨在最近10到15年之間 開辦各種訓練營教育下一輩的時候 ，只講究術，教你怎麼戰、怎麼害人、怎麼挖洞，怎麼讓人家死，完全沒教他們品或是德。

沈富雄回憶，大老事件發生那年，他是阿扁的選總統的主任委員，那時候總部有一個訓練營在訓練青年學生，班主任是駐日代表謝長廷，結訓那天謝不在，找他去結訓演講，「我去看了一下，哇，你們都是學這些東西啊？」並和這些年輕人說，把這周學的東西通通忘掉，「我說這是害了你們一輩子，即使未來政黨生涯裡有幫助，也不值得學習，怎麼教你們這種事情，教這種垃圾步。

沈富雄感嘆，結果學的越刁鑽，越會做壞事的，老闆越喜歡，這是老闆要負責任，學生是你們教出來的，但是這一輩的年輕人，從政的結果就是變成比爛、比狠、比兇、比糟糕，這個國家如果這樣，即使反攻大陸成功也沒有用。

(中時新聞網)