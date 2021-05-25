防疫期間連停車也懂社交距離？桃園市中壢區路邊一處機車停車格竟真的「自成一格」，讓網友笑稱是「VIP專屬車位」。不過這樣的設計也讓民眾認為危險，停在此處的機車恐成為路上兇器。

網友在臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張照片，直呼是「VIP專屬車位」，仔細一看，有一輛機車孤伶伶停在大馬路邊的停車格，旁邊全是紅線，顯得格外突兀。

不少人看到這奇葩的停車格規劃後，紛紛笑翻表示，「防疫觀念有到位」，「尊貴不凡」、「邊緣停車格」、「自成一格」、「這是什麼智障設計」、「好想知道畫線的人是怎麼判斷可以畫格子的」。眼尖網友則指出，該停車格地點位在桃園市中壢區環西路二段上。

不過，也有民眾看了是怵目驚心，認為此處停車格儼然已成為「路上兇器」，合法停車格恐成為待撞區，奉勸交通單位應盡快塗銷。「好孤單，停得很沒安全感，感覺很容易被撞。」

(中時新聞網)