雙北員警陸續傳出確診，有基層警痛批「沒打疫苗宛如不帶槍上戰場！」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日在例行記者會中為警察心疼哽咽。新北市議員葉元之今晚在臉書發文，質疑陳時中之前在部署防疫工作時，心中並沒有警察。如果真心關心警察，衛福部為何不早點給警察足夠的疫苗？為何把警察施打疫苗的順序排在如此後面？

葉元之臉書貼文：

新北市警察已有4位染疫，1位快篩陽性。許多新北市警察跟我說，希望我幫他們爭取疫苗。警察在第一線防疫，也是穩定社會的重要力量，不僅要去稽查有無群聚情形、取締不戴口罩者，更要協助疫調，以及協尋失聯的確診者，這些都面臨極高的染疫風險。

在沒有疫苗的保護下，警察去執行上述工作，等於穿著沒保護力的防彈背心上陣。如果真心關心警察，衛福部為何不早點給警察足夠的疫苗？為何把警察施打疫苗的順序排在如此後面？

警察要的不是部長的眼淚，要的是部長的關心，不是只把他們當作工具。大家認為，陳時中的眼淚，是真心的嗎？

(中時 )