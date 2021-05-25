南韓文在寅跟美國拜登會晤了，這次東北亞的權力分配又有甚麼動盪？民進黨老是說認知作戰，結果發現搞了半天都是自己綠營寫手搞出來的，郭正亮震怒斥責其為蟑螂窩！ ft. 郭正亮 Twitch傳送門： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 #南韓 文在寅跟 #美國 拜登會晤了，這次東北亞的權力分配又有甚麼動盪？ #民進黨 老是說 #認知作戰 ，結果發現搞了半天都是自己綠營寫手搞出來的，性感偶像 #郭正亮 立刻震怒斥責其為蟑螂窩！是不是這麼生氣～～～ 這次文在寅到了美國跟拜登會面，雖然說中間出了一個很好笑的賀錦麗握完手了之後拼命擦手的旁支劇情，但是怎麼看這次大韓民國收穫都很大，一方面投資美國有更多賺錢的機會，另外一方面又換到了一個ｍｏｄｅｒｎａ的生產線，有沒有凹他們關切台灣就變得一點也不重要了，根據ｔｖｂｓ的報導：【文在寅這次帶著四大財閥高層赴美，為拜登送上近400億美元的投資大禮，拜登多次致上謝意。這次美韓會談，雙方也商定攜手構建半導體、汽車電池和醫藥品供應鏈，開展經濟合作。 南韓總統 文在寅：「我覺得能為印太地區的疫苗供應，做出更多貢獻。」 而最受矚目的新冠疫苗援助，兩國以建立「疫苗全面夥伴」關係達到雙贏，期待美方的研發能力，結合韓方的生物製藥能力，能促進生產，同時為印太地區疫苗供應做出貢獻。 莫德納執行長 班塞爾：「我對莫德納能和三星生物製劑，能締結在韓代工生產疫苗的合約感到開心。」 這次美韓也簽署了《企業疫苗合作備忘錄》，確定由三星生物製劑，拿下莫德納疫苗在韓代工生產權；這也是南韓繼阿斯利康(AZ)、諾瓦瓦克斯和俄製「衛星-V」疫苗之後，拿到的第四個新冠疫苗代工權。】 但是，韓美媒體都在謠傳，八月的時候就會特赦李在鎔這個南韓檢察廳千辛萬苦才定罪的超級財閥繼承人，真的嗎？這樣值得嗎？而且這次美韓會談，怎麼好像沒有提到北韓的核子問題，金小胖被忽略了嗎？ 另外，這次 #疫情 一起，大家才發現台灣的 #超前部署 根本都是一場幻夢， #快篩 試劑沒有整備，社區防疫演習根本沒辦，結果現在重點都放在認知作戰上面，這到底是怎麼搞得，指揮中心是不是變成一個防疫霸權了？原來有陳建仁和陳其邁的時候運作得不是很順暢嗎？ 根據蘋果日報的報導：【民進黨立委王定宇昨（24日）指控，網路論壇PTT「八卦版」中有大量呼籲民眾移除衛福部「疾管家」帳號的文章，是認知作戰一環，總統蔡英文晚間也透過臉書呼籲民眾不要相信該訊息。不過，有 網友揭露親綠網路寫手林瑋豐曾在相關文章反串流言，由於林的配偶是網路社群中心副主任楊敏，引發爭議，民進黨前立委郭正亮質疑，楊若知情就應撤職，大罵「連總統也騙嗎」、「真是蟑螂窩」。】這個事件前因後果到底是怎麼樣，為什麼阿亮這麼生氣～～～ 根據新頭殼的報導，又有新的民調出來了，但是對民進黨卻呈現一個大難將臨的態勢，難道性感偶像郭正亮不會擔心嗎？【在513、517全台大停電、民進黨北市黨部黑道風暴以及5月中旬起爆發的本土疫情衝擊下，台灣民意基金會最新民調指出，衛福部長陳時中評價大跌，總統蔡英文（4成6）、行政院長蘇貞昌（4成5）的聲望與施政滿意創2020年以來新低；連民進黨支持度也重挫（23%），僅贏國民黨2%而已。】這麼慘，是不是還可以黃金交叉啊？ 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年5月25日 星期二

南投縣長林明溱25日表示，想動用第二預備金2500萬元，透過代理商上海復星醫藥，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑。前民進黨立委沈富雄當晚在政論節目表示，目前有20個管道毛遂自薦，透過NGO(非政府組織)管道引進疫苗。同為前立委的郭正亮對此直言，日本手上有1.2億劑疫苗要轉賣，英國、以色列手上也有，鄰近的港澳之後可能也有，海外市場不是沒有貨，大家不要被騙了。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

郭正亮25日上宅神朱學恒臉書直播表示，近期有傳聞稱，美國蘋果公司願意幫台積電爭取疫苗，雖然台積電出面表示這「純屬市場傳聞」，蘋果也否認，但郭正亮坦言，「這種事當然不能承認，也是有一定的消息來源，不然這種事不可能是空穴來風」。

宅神說，某些外商在台灣有分公司，外國總公司詢問台灣分公司員工，是否有意願施打疫苗，員工當然想打，但現在全被蔡政府硬擋下來。

郭正亮也引述沈富雄今(25日)在TVBS政論節目《少康戰情室》說法，沈富雄說，「目前起碼有20個管道毛遂自薦推銷BNT輝瑞疫苗，透過NGO(非政府組織)管道引進，雖然這之中可能有騙子參雜賣假貨或過期貨，但就他所知，起碼有一半是可以的，且價格比當初前行政院長林全要賣給東洋的31塊美金還便宜，而這一半是線不需要經過上海復星醫藥的，只要簽了約，20天內就開始啟程，貨就送來台灣了」。

沈富雄強調，「有一部分的線，還是國內相當高的黨政高層，已是大都市的市長，代表這條線有可行度。但民進黨府院黨高層卻對這些牽線人回應，『我們買夠了，不需要再買』」，回絕了每一條線，到底是在幹什麼？」。

沈富雄坦言，「就我的認知，府院黨高層應該是想保護國產疫苗，但也有可能是，台灣買了輝瑞之後，某些人會因此無利可圖」。

他進一步指出，陳時中的團隊裡，有一個人是負責買疫苗的，但他沒辦法做決定，只能聽陳時中、聽總統府的，也因此，我們買疫苗資訊才會這麼亂。他覺得，蔡政府應該明白清楚地對國人解釋，買了多少疫苗、有多少疫苗可以買，並說明哪些疫苗不買的原因。

宅神不解表示「不可能吧，非政府就違法了吧」，郭正亮解釋，「就是透過公司嘛，直接去接觸BNT(德國輝瑞)，因為就是有一些疫苗，在海外別的國家，這些國家沒打完要賣」。

他舉例，日本近日突然決定不要打AZ疫苗，手上有1.2億劑要轉賣給「發展中國家」，有沒有包括台灣，這就很難說了。而且以色列、英國，可能手上還有一些好的疫苗也說不定。就算不談歐美國家，鄰近的香港、澳門，現在也努力在打疫苗，打完會不會剩？我們現在只有71萬劑AZ疫苗，要不要搶？海外市場不是沒有貨，大家不要被騙了。

宅神聽到這，忍不住回應，台灣在科技上是已開發國家，但在疫苗施打方面，根本是未開發國家。

(中時新聞網)