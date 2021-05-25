台灣大道25日下午接連發生兩起連環撞車禍，疑未保持安全距離，撞到前面停等煞車的汽車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市台灣大道3段往郊區方向，25下午近5時30分，接連發生兩起連環撞車禍，一輛汽車疑因未保持安全距離，撞到前面兩輛停等煞車的汽車，隨後的兩部汽車見前方發生追撞事 故，立即停等，但是後方的汽車因來不及煞車又追撞，造成兩起3輛汽車的連環車禍，6名駕駛都沒有受傷，車禍原因警方還要進一步調查釐清。

這起發生在下午下班車流高峰的時間，在台灣大道3段車陣中，第1部由46歲陳男駕駛的自小貨車，正沿著台灣大道3段中間快車道往郊區方向行駛，第2部由57歲陳姓駕駛開的自小客車，及第3車由51歲李姓駕駛的自小客車，剛好行駛於第1部的自小客車前方，同車道煞車停等車流。

駕駛自小客車的陳男表示，見前面第2部與第3部這兩車煞停所以緊急煞車，但前面車頭與第2車的後車尾碰撞，造成第2車被推撞前車頭碰撞第3車後車尾。

相隔不到幾公尺，同樣發生連環撞車禍，由45歲陳男駕駛的自小客車、與吳姓女駕駛、詹姓女駕駛，行駛在前面發生連環撞的自小客車後方，在同車道同方向行駛。

警方調查，詹姓女駕駛表示見自小貨車緊急煞停跟著煞停，後面吳女與詹女煞停，結果陳男煞車不及，碰撞前車頭碰撞吳女駕駛的車後車尾，吳姓女駕駛前車頭再與詹姓女駕駛的車後車尾碰撞，幸好，詹姓女駕駛未碰撞男駕駛的自小貨車。

警方指出，六方駕駛現場同意不實施酒測，無傷者，初步調查肇事原因，1車未注意車前狀況，4車未保持安全行車距離，2車、3車、5車、6車尚未發現肇事因素，詳細交通事故肇禍原因還要進一步釐清。

(中時 )