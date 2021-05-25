今天世界空手道聯盟（WKF）公布40位取得參賽資格的選手，中華隊女將文姿云順利在女子55公斤級取得席次，也透過臉書粉專抒發從去年公布資格、因為奧運延期被取消資格，最後有驚無險確定獲得資格的心情，坦言像在坐雲霄飛車。

東京奧運空手道的參賽資格以奧運積分世界排名而定，每個量級積分前2名可直接前進東京，文姿云在女子55公斤量級以7110分排名第2，而有機會超越她的麥瑟施密特（Jana Messerschmidt），因為在歐洲錦標賽未能奪冠，奧運排名積分最終來到6997.5分，無法勝過文姿云。

文姿云表示：「從去年年初結算積分、公布獲得資格、奧運延期、取消資格、最後一戰失利、積分可能被超車的危機、直到再次公布獲得資格...。大家有洗過三溫暖嗎？或是搭過雲霄飛車嗎？對，就是這種感覺，這一年來我就是這樣過的。」

文姿云感謝大家一直支持她，相信她可以，這是她5月初前往葡萄牙里斯本參賽、回國隔離檢疫出關前的禮物，接下來她會東京奧運倒數不到2個月的時間繼續努力訓練，希望可以在這重要的舞台留下美好回憶。

(中時 )