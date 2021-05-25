《金融時報》（Financial Times）24日指出，於去年新冠肺炎（COVID-19）大流行期間，在疫情控制上領先全球的亞洲國家，反而因此缺乏推動疫苗研發與採購的動力，加上沒有如輝瑞（Pfizer）一般全球性的巨型藥廠，導致目前因疫苗接種率過低而飽受痛苦。

根據報導，作為世界工廠的亞洲，大部分國家卻缺少疫苗。在英國每百人已接種90劑疫苗的現在，同為已發展國家的日本每百人卻僅6.3劑；泰國、越南、菲律賓等發展中國家更是才剛剛起步；疫苗生產能力巨大的印度每百人僅接種14劑。中國大陸雖有能力自行研發和大量生產疫苗，是亞洲區的「例外」，但有大量疫苗被用於外交支援，導致本土每百人也僅接種36劑。

科學家與分析師指出，亞洲國家由於疫情控制相對成功，讓其缺乏迅速取得疫苗的政治壓力；加上患者數量少，疫苗臨床試驗的進行速度便相對緩慢；而在缺乏政府支持下，各藥廠也不願投入經費提高產能，導致大部分亞洲國家得等待歐美國家滿足自身需求後，才有機會在短時間內取得大量疫苗。

曾在賽普拉（Cipla）和格倫馬克（Glenmark）等印度製藥公司擔任法律顧問的尼拉坎丹（Murari Neelakantan）便表示，印度政府堅信疫情將在今年1月結束，且未制訂備用計畫，導致當地公司不願投資提高產能。

東京大學疫苗學教授石井健則指出，亞洲沒有如輝瑞一般的全球性巨型藥廠，導致研究人員雖擁有足夠的技術，但測試進度卻十分緩慢；他強調，這代表先進技術、大型公司的資源和影響力，以及政府願意不計成本的決心，都是快速研發疫苗所不可或缺的條件。

(中時新聞網)