PTT 網友爆料楊敏(halalalord)留言痛罵「通篇X話、去X吧」(翻攝PTT)

PTT網友回應楊敏言論 (翻攝PTT)

「林瑋豐反串中共同路人」話題持續延燒，又有PTT網友爆料指出，林瑋豐的妻子，且曾任高雄市長陳其邁、總統府副秘書長李俊俋助理的現任民進黨網路社群中心副主任楊敏，曾在PTT發言痛罵蔡總統「通篇X話，去X吧」，有網友留言表示「當網軍因為受良心譴責，精神錯亂了？」

眼球中央電視台寫手林瑋豐，因被網友抓包在PTT反串親中，造謠抹黑，引發熱烈討論。現又有網友爆料，林的妻子楊敏，竟曾使用自己PTT帳號halalalord，痛批蔡總統。

網友指出，2017年PTT上有一篇關於蔡總統談台灣負生育率的問題迫在眉睫，但底下卻有網友halalalord留言痛罵「通篇X話、去X吧」。

PTT網友爆料，上網搜尋halalalord，再對比臉書及PTT帳號，發現此人竟是民進黨網路社群中心副主任楊敏，另查，楊敏不但是綠營黨工，過去也曾擔任陳其邁、李俊俋的立委助理。

對於楊敏痛批蔡總統的言論，網友紛紛回應「不小心說出真心話」、「下班時間不能罵老闆嗎」、「可能是心裡話，但那職位又太香了」、「連網路副主任都知道蔡總統通篇X話，笑死」、「會不會其實很討厭蔡英文？」

網友還加碼狂酸「他們可能真的很恨蔡，但為了生活，可以忍」、「趕快通報蔡總統，這種人在身邊太危險」、「五毛滲透」、「又一個臥底被抓到，天佑台灣」、「他能近距離接觸總統，這算國安危機吧？」

(中時 )