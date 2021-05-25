因應全國疫情警戒第三級延至6月14日，台灣高檢署25日表示，已要求檢警調在這段時間嚴查疫情假訊息、「趴趴走」傳染疫情案件，另指示所屬檢察機關持續維持暫緩開庭、到案執行、人員彈性上下班、居家辦公等防疫措施，並視疫情狀況延長暫停管考。

高檢署表示，高檢署及所屬檢察機關在疫情警戒第三級期間，持續實施彈性上下班、居家辦公等措施，並基於防疫優先原則，所屬檢察機關可因地制宜考量暫緩或彈性調整開庭、到案執行時間。

對於案件具時效性、緊急性或必要性，有開庭需要者，各檢察署就偵查庭內應落實防疫作為，如增加透明隔板、或安排延伸偵查庭、加裝不同偵查庭之視訊連線等作法，確保防疫安全。

高檢署要求所屬檢察機關在警戒期間內，須與調查局、刑事警察局合作，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息、以及有染疫之虞，不遵行防疫規定等刑事案件，以遏止假訊息擴散及疫情傳播。

此外在檢察機關管考方面，高檢署指出，法務部先前已核准至6月30日止，暫停檢察機關辦案期限之管考。高檢署將持續注意疫情發展，評估實際狀況是否有再延長暫停管考之必要，再行函報法務部。

(中時 )