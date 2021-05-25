市刑大表示，明（26日）將再進行全區消毒。（市刑大提供）

雙北疫情嚴峻，新北市刑大科偵隊隊員24日因身體不適前往快篩呈現陽性，遭居家隔離後，與他有接觸的警員也安排快篩，25日晚間又有3名隊員呈現陽性；北市刑大日前也有1名小隊長確診，25日又有1名隊長快篩後檢測出陽性，據了解該名隊長上周還曾打過疫苗，目前已隔離等待結果。

新北市刑大科偵隊隊員24日身體不適前往快篩呈現陽性，他主動回報刑大，刑大第一時間立即要求該名隊員在家居家隔離，靜候PCR檢測結果，與他有接觸的隊員同時安排快篩、居家隔離，今（25日）晚間同隊另3名隊員也快篩呈現陽性，市刑大表示，明（26日）將再進行全區消毒。

據悉，該名隊員21日至23日休假，他於22日開始感覺身體不適，於24日並未進入辦公區域直接前往醫院快篩，快篩結果為陽性，他立即回報刑大相關主管。新北市刑大第一時間獲報立即加強辦公室清消，24日全區消毒一次，今（25日）再安排2次清消，改採分流、異地辦公等作為；同隊隊員晚間10時許快篩結果出爐，又增加3名隊員快篩呈現陽性；明（26日）將再進行全區消毒。

此外，北市方面，北市刑大偵四隊日前1名小隊長確診，偵四隊曾與小隊長接觸，包括隊長內15人21日陸續接受核酸檢測，1名謝姓偵查佐及1名黃姓偵查佐呈陽性反應，所幸兩人後來只是偽陽性，未確診。但25日傳出1名隊長篩檢後呈陽性反應，北市刑大表示，將靜待檢驗結果，該隊同仁將暫時停止上班在家自主管理，另將擴大疫調掌握相關人士的接觸史。

(中時 )